Commisso contro tutti. Giornalisti, il Milan di Yonghong Li e Chiesa

"Daro cartellini gialli e rossi ai giornalisti, poi vedremo chi ci sarà al Viola Park". Un'uscita francamente a vuoto quella di Rocco Comisso, in un'intervista a Lady Radio, che ben definisce quali sono i piani del presidente che, in compenso, non risponde alla domanda se vuole vendere la società in caso non si faccia il nuovo stadio. In compenso Commisso ha affermato di avere confermato Iachini per meritocrazia (salvo poi esonerarlo dopo sette giornate).

Stoccate anche al Milan e a Li Yonghong, ex presidente rossonero, reo di non avere soldi reali per fare calcio. E poi, l'ultima, a Federico Chiesa che non ha ancora telefonato al presidente viola.