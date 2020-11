Conte sotto accusa. Tra Tapiro d'Oro, panettone a rischio e la conferenza che non ci sarà

vedi letture

Quarto Tapiro d'oro per Antonio Conte, tecnico dell'Inter. Raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, Conte ha risposto dal finestrino della sua auto: "C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida". Domande che non potranno fare i giornalisti. Niente conferenza stampa per Antonio Conte in vista della sfida di sabato pomeriggio fra Sassuolo e Inter. Il tecnico nerazzurro non parlerà alla stampa a causa della contemporaneità dell'assemblea dei soci del club. Gli azionisti nerazzurri sono chiamati ad approvare il bilancio della società, un evento che si terrà in videoconferenza. E proprio per la presenza di questo incontro virtuale, il tecnico Conte non incontrerà i giornalisti.