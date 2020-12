Crisi senza fine per il Barça: pari con l'Eibar, fuori dalla zona Champions. La vetta s'allontana

vedi letture

Prosegue senza sosta la crisi del Barcellona, anche nell'ultima del 2020. I Blaugrana, orfani di Messi, non vanno oltre l'1-1 al "Camp Nou" contro l'Eibar, con la squadra di Koeman per giunta costretta a inseguire. Partita che poteva prendere una piega diversa dopo pochi minuti se Braithwaite non avesse fallito all'8' un calcio di rigore. Al 57' Kike porta a sorpresa in vantaggio i baschi. Dembélé pareggia dieci minuti più tardi. Barça ora sesto in classifica, a un punto dalla zona Champions ma a 7 lunghezze dal duo di testa Atlético-Real, con i colchoneros che hanno giocato due partite in meno.