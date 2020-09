Due su due per il Napoli: Gattuso si gode Lozano sperando di non perdere Koulibaly e... Insigne

Il Napoli strapazza il Genoa nel secondo turno di campionato. Dopo l'esordio vincente di Parma, alla prima uscita al "San Paolo" la squadra di mister Gattuso ha rifilato infatti un 6-0 tennistico al malcapitato avversario, trascinata dalla prima doppietta in Serie A di Hirving Lozano e dalle invenzioni del solito Dries Mertens (leggi qui le pagelle del Napoli di TMW!). Merito, anche, del 4-2-3-1 ultra-offensivo disegnato dal tecnico partenopeo che, pur non del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi, ha mandato in campo i suoi quattro tenori (Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen) dal 1' con risposte assai incoraggianti.

Due su due, dunque, per i partenopei, che adesso sperano di non perdere Koulibaly in quest'ultima settimana di mercato e, al contempo, di recuperare al più presto capitan Insigne, infortunatosi questo pomeriggio alla coscia sinistra dopo appena 21 minuti di gioco (al suo posto dentro Elmas).