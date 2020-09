Dzeko, al terzo tentativo il trasferimento riesce: intesa con la Juve che lo aspetta a Torino

vedi letture

Edin Dzeko è sempre più vicino alla Juventus. Il bosniaco è a un passo dal lasciare la Roma: non è una novità, già a gennaio de 2018 ci fu la possibilità di trasferirsi al Chelsea, col giocatore a rifiutare la destinazione. La scorsa estate dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, con il centravanti a contraccambiare l'interesse, furono i giallorossi ad opporsi a un trasferimento del giocatore.

Ora le parti combaciano da ogni parte. La Juve vuole Dzeko, Dzeko vuole la Juve, la Roma vuole far cassa anche privandosi del suo giocatore più forte e ha già in pugno il sostituto, ossia Arkasiusz Milik.

Nella giornata di giovedì gli intermediari dell'operazione sono stati a Trigoria. E l'affare per il bosniaco è dietro l'angolo: il passaggio alla Juventus per 15 milioni complessivi è cosa fatta, per il giocatore contratto di due anni con opzione sul terzo pronto per esser firmato, anche se la Juve propenderebbe per tre spalmando l'ingaggio. Il club bianconero vorrà avere il bosniaco a Torino il prima possibile per le visite mediche. Poi si spera che il transfer arrivi in tempo per domenica sera affinché possa essere a disposizione di Pirlo per la gara contro la Sampdoria.