Europa League, tutti i risultati della terza giornata: inglesi ok, la Roma vola al 1° posto

Oltre al Milan, sconfitto in casa per 3-0 dal Lille, cade malamente anche il Celtic nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, con il collettivo scozzese viene sconfitto dallo Sparta Praga per 4-1 fra le mura amiche. Vittorie facili per l’Arsenal (4-1 contro il Molde), AEK Atene (4-1 in casa dello Zorya), Leicester (4-0 al Braga), Hoffenheim (5-0 allo Slovan) e Young Boys (3-0 contro il CSKA Sofia che solo una settimana fa aveva pareggiato contro la Roma). Vittorie di misura invece per Stella Rossa e LASK Linz. Roma vittoriosa in scioltezza contro il Cluj e il Napoli corsaro sul campo del Rijeka per quanto riguarda le squadre italiane, di seguito tutti i risultati di oggi:

GRUPPO A

Roma 7

Cluj 4

Young Boys 4

CSKA Sofia 1

Giovedì 5 novembre

Roma-Cluj 5-0

(2' Mkhitaryan, 24' Ibanez, 34', 84' Mayoral, 89' Pedro)

Young Boys-CSKA Sofia 3-0

(2', 32' Mambimbi, 17' Sulejmani)

GRUPPO B

Arsenal 9

Molde 6

Rapid Vienna 3

Dundalk 0

Giovedì 5 novembre

Rapid Vienna-Dundalk 4-2

(8' Hoban (D), 22' Ljubicic (R), 79' Arase (R), 81' rig. McMillan (D), 87' Hofmann (R), 91' Demir (R))

Arsenal-Molde 4-1

(22' Ellingsen (M), 45' aut. Haugen (A), 62 aut Sinyan (A), 68' Pepé (A), 87' Willock (A))

GRUPPO C

Slavia Praga 6

Bayer Leverkusen 6

Nizza 3

Hapoel Beer Sheva 3

Giovedì 5 novembre

Slavia Praga-Nizza 3-2

(16' e 71' Kutcha, 33' Gouiri, 43' Sima, 93' Ndoye)

H. Beer Sheva-Bayer Leverkusen 2-4 (5' e 75' Bailey, 11' e 25' Acolatse, 39' Dadya, 87' Wirtz)

GRUPPO D

Glasgow Rangers 7

Benfica 7

Lech Poznan 3

Standard Liegi 0

Giovedì 5 novembre

Benfica-Rangers 3-3

(2' aut. Goldson, 24' aut. Goncalves, 25' Kamara, 51' Morelos, 77' R. Silva, 91' Nunez)

Lech Poznan-Standard Liegi 3-1

(14' Skoras, 22' e 48' Ishak, 29' Lestienne)

GRUPPO E

Granada 7

PAOK 5

PSV 3

Omonia 1

Giovedì 5 novembre

PAOK-PSV 4-1

(21' rig. Zahavi, 47' Schwab, 56' e 66' Zivkovic, 58' Tzolis)

Omonia-Granada 0-2

(4' Herrera, 64' Suarez Charris)

GRUPPO F

Napoli 6

AZ Alkmaar 6

Real Sociedad 6

Rijeka 0

Giovedì 5 novembre

Real Sociedad-AZ Alkmaar 1-0

(58' Portu)

Rijeka-Napoli 1-2

(13' Muric, 43' Demme, 62' aut. Braut)

GRUPPO G

Leicester 9

Braga 6

AEK 3

Zorya 0

Giovedì 5 novembre

Leicester-Braga 4-0

(20', 48’ Iheanacho, 67’ Praet, 78’ Maddison)

Zorya-AEK Atene 1-4

(7' Tankovic, 34' Mantalos, 54’, 81’ Livaja, 80’ Kochergin)

GRUPPO H

Lille 7

Milan 6

Sparta Praga 3

Celtic 1

Giovedì 5 novembre

Celtic-Sparta Praga 1-4

(26', 45', 77’ Julis, 65’ Griffiths, 90’ Krejci)

Milan-Lille 0-3

(22' rig, 55’, 58’ Yazici)

GRUPPO I

Villarreal 9

Maccabi Tel Aviv 6

Sivasspor 0

Qarabag 0

Giovedì 5 novembre

Sivasspor-Qarabag 2-0

(11' Osmanpasa, 88' Koyode)

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 4-0

(4', 52' Bacca, 71' Baena, 81' Nino)

GRUPPO J

Anversa 6

Tottenham 6

LASK 6

Ludogorets 0

Giovedì 5 novembre

Ludogorets-Tottenham 1-3

(13' Kane (T), 33' Lucas Moura (T), 50' Keseru (L), 62' Lo Celso (T))

Anversa-LASK 0-1

(54' Eggestein)

GRUPPO K

Wolfsberger 4

CSKA Mosca 2

Dinamo Zagabria 2

Feyenoord 1

Giovedì 5 novembre

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0

(76’ Atiemwen)

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1

(63’ Haps, 71’ Kokçu, 72’ Geertruida, 80’ autogol Senesi)

GRUPPO L

Hoffenheim 9

Stella Rossa 6

Slovan Liberec 3

Gent 0