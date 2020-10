I cambi premiano Fonseca: buona la prima della Roma in Europa League

Partita dai due volti quella della Roma che comunque conquista un successo importante all’esordio stagionale in Europa League. I giallorossi riescono in rimonta a superare lo Young Boys ottenendo i primi tre punti nel Gruppo A. Mister Fonseca cambia nove undicesimi rispetto alla sfida vinta contro il Benevento e nella prima frazione di gara la squadra fatica andando sotto dopo un quarto d’ora con un rigore trasformato da Nsame. Nella seconda frazione di gara però la musica cambia con il tecnico portoghese che inserisce prima Spinazzola e poi Dzeko, Mkhitaryan e Veretout. I giallorossi riescono così a ribaltare il punteggio con Bruno Peres e Kumbulla per tre punti importanti per iniziare l’avventura europea.