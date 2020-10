I gol subiti, i tanti contagi e le tedesche in Champions: Genoa-Inter, parla Conte

I tanti gol incassati sono un dato oggettivo, ma non un problema per Antonio Conte: "Stiamo percorrendo la strada giusta - assicura il tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Genoa - io e il club siamo felici per il tipo di calcio che stiamo facendo". Anche dopo la mezza delusione in Champions contro il 'Gladbach: "Siamo stati superiori". Del resto, il calcio è semplice: giochi per novanta minuti e alla fine vincono i tedeschi, diceva qualcuno. L'Inter ha comunque pareggiato e comunque "il risultato dipende da mille fattori", ricorda il salentino. Anche dalle condizioni della rosa: non semplici, ma "stiamo cercando di gestire la situazione". E di non farsi spaventare dai tanti contagi: "I miei sono prima uomini che calciatori", tuona Conte.

La conferenza di Conte pre Genoa-Inter.