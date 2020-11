Ibra al Milan? Ringraziare Raiola per il consiglio di non ritirarsi. Stop di un paio di settimane

In una lunghissima intervista ad Aftonbladet, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a 360 gradi del suo ritorno in Italia, richiamato dal Milan dopo la sconfitta per 0-5 a Bergamo contro l'Atalanta. C'è spazio per la querelle sulla Nazionale, che gli manca molto, ma è il commissario tecnico a doverlo convocare e non il contrario.

È un infortunio pesante quello di Ibrahimovic? Pare di no perché saranno un paio le settimane in cui mancherà per lo stop subito contro il Napoli. Ibrahimovic ha poi svelato di volersi ritirare un anno fa, ma poi Raiola gli ha consigliato di continuare.