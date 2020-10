Il Genoa si salva grazie alla difesa e Perin. Il Covid è stato un problema

Con una prestazione degna del Chievo Verona di Maran, il Genoa riesce a bloccare un Hellas Verona più intraprendente - e probabilmente più in palla - che poteva contare certamente su più interpreti in campo. Lo stesso tecnico rossoblù ha spiegato come non sia stato semplice preparare una gara del genere, con venti giorni di difficoltà.

Al termine della partita si è sfogato Mattia Perin, uno dei primi positivi nel gruppo squadra che però non ci sta a passare da untore. Il portiere è stato comunque uno dei migliori in campo così come Zapata.