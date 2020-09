In attesa di Vidal, ecco el Chaval. L'Inter scopre Hakimi e aspetta buone nuove dal Camp Nou

vedi letture

El jugador. El hombre. El chaval. Ha accolto così l'Inter Achraf Hakimi, nella mattinata di ieri. Poche ore dopo, l'esterno ex Borussia Dortmund e Real Madrid ha parlato a lungo dei motivi, dei perché e dei percome è maturata la scelta nerazzurra. "Ho scelto l'Inter per raggiungere grandi obiettivi e provare a vincere il campionato", il suo esordio in risposta alle tante domande social poste dai tifosi. Una scelta maturata nonostante il pressing di molte altre squadre, come confermato dallo stesso esterno.

Il ragionamento si è poi spostato su Antonio Conte, definito "un grande allenatore, molto competitivo", prima di chiudere col suo modello e idolo d'infanzia: "Lo dico da sempre: è Marcelo. Le sue caratteristiche e la possibilità di conoscerlo mi hanno aiutato molto a crescere. E' lui quello che seguo fin da quando sono piccolo. E' un idolo", ha chiosato Hakimi.

Arturo Vidal è sempre più vicino - Nelle scorse ore l'agente Fernando Felicevich, lo stesso di Alexis Sanchez, ha avuto un nuovo incontro con la dirigenza blaugrana. Lo scoglio è sempre lo stesso: la risoluzione del contratto del cileno col Barcellona. In particolare, Vidal pretenderebbe dai blaugrana alcuni vecchi premi non ancora corrisposti, mentre il Barça fa muro. Dettagli che sommati alla buonuscita arrivano fino a circa 2 milioni di euro, tanto balla fra il giocatore e il club catalano. Già nelle prossime ore l'Inter spera, crede, che la situazione possa sbloccarsi. A quel punto lo stesso Vidal potrà volare a Milano, sostenere le visite mediche e firmare il biennale da 6 milioni a stagione con l'Inter, per la gioia di Antonio Conte.