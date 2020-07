Juve affonda a Cagliari. Sarri se la prende con il calendario e pensa di giocare con l'Under23

La Juventus viene sconfitta nettamente dal Cagliari, un 2-0 che non lascia repliche ma che fa sorgere qualche dubbio verso la sfida contro il Lione. A decidere sono Gagliano e Simeone, Cragno abbassa la saracinesca e non fa passare nulla, ma i bianconeri giocano una partita pigra, con moltissime insufficienze specie in attacco.

A preoccupare è anche l'assenza di Paulo Dybala, perché Cristiano Ronaldo ha calamitato il pallone - anche troppo - e qualche volta si è pestato i piedi con Gonzalo Higuain, apparso in ritardo di condizione. Sarri si lamenta degli infortunati, ma non solo: le critiche arrivano anche alla Lega Calcio per il calendario, con la Juventus che giocherà 5 partite in 12 giorni includendo la sfida contro il Lione in Champions League. Per questo ci può essere una soluzione estrema: contro la Roma schierare l'under23.