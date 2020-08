L'Inter vince e convince con Eriksen e Lukaku. Ora in testa c'è solo il successo in Europa League

Una grande Inter vince e soprattutto convince, contro il Bayer Leverkusen. Il 2-1 finale è risultato bugiardo, per ciò che ha fatto vedere il campo. Inevitabile la soddisfazione del post gara di Antonio Conte, che ha visto i suoi creare occasioni da gol a raffica seppur concretizzare meno di quanto voluto. Alla fine però ci sono voti alti un po' per tutti, da Lukaku ad Eriksen, autore di una grande mezzora dal momento del suo ingresso in campo. Unico neo, l'infortunio, l'ennesimo, di Alexis Sanchez.

Adesso per l'Inter si spalancano le porte della semifinale di Europa League contro la vincente della sfida fra Shakhtar Donetsk e Basilea. Poi, in caso di successo, accesso diretto alla finale contro una fra Manchester United e la vincente di Siviglia-Wolverhampton. Ovviamente tutti sognano la vittoria finale, in casa Inter. Anche perché, al di là del trofeo, l'Inter avrebbe enormi vantaggi al prossimo sorteggio di Champions League.