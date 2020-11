La Fiorentina resta nel buio. Prandelli prova a scuotere la squadra ma la classifica piange

La Fiorentina non riesce a scuotersi e perde nettamente contro il Milan per 2-0 a San Siro. Il cambio in panchina, con l'arrivo di Prandelli, non ha ancora dato i primi frutti tangibili, a parte il passaggio del turno in Coppa Italia, e anche nella partita contro i rossoneri si sono visti tutti i limiti della squadra viola. Ribery e Callejon sono tra i peggiori in campo e Prandelli non può far altro che prendere atto di una squadra lontana dalla migliore forma, sia atletica che psicologica. Tra i giocatori involuti c'è anche Amrabat, arrivato dal Verona dopo una stagione straordinaria e ancora incapace di incidere come in gialloblu: "Serve solo il lavoro" ha dichiarato a fine match. Lo stesso allenatore gigliato ha sottolineato come manchi da morire il gol anche se contro il Milan, secondo lui, la Fiorentina "non ha mai mollato". La gara contro il Genoa inizia già ad avere il sapore della lotta per i 40 punti vista la classifica che inizia veramente a farsi brutta.