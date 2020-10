Lazio, la Champions ti fa bene. Bologna superato, Immobile fissa un altro record

Successo importante per la Lazio contro il Bologna. I biancocelesti hanno rialzato la testa dopo il brutto ko dell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria. A dare grande morale il successo in Champions League nella partita di martedì contro il Borussia Dortmund. Dopo un primo tempo sofferto Luis Alberto e Immobile vanno in rete, rendendo inutile il gol dell'ex di De Silvestri. Proprio il re degli assist 2019-20 e la Scarpa d'Oro in carica sono i migliori in campo. Menzione speciale proprio per Immobile, che ha ufficialmente scavalcato Beppe Signori ed è il secondo miglior marcatore di sempre della Lazio, considerando tutte le competizioni. Soddisfatto il tecnico Simone Inzaghi, compiaciuto dal carattere che la squadra ha messo, sufficiente a sopperire al dispendio di energie dato dal doppio impegno.