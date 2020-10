Lukaku salva l'Inter nell'esordio Champions. E la positività di Hakimi ha scombinato i piani

Esordio Champions amaro per l'Inter di Antonio Conte che non va oltre un pareggio per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach. Un risultato maturato grazie alla doppietta di Lukaku, che apre e chiude il match, ma pure per colpa di un doppio errore di Arturo Vidal che di fatto ha spalancato la porta nerazzurra ai due gol tedeschi. La nota positiva, almeno sentendo Conte, oltre a Lukaku parla danese ed è quella riguardante Christian Eriksen.

Se da una parte la partita, il gioco, ha soddisfatto il tecnico nerazzurro, dall'altra il punto portato a casa non lascia tranquilli in vista dei prossimi impegni europei. Anche perché lo Shakhtar Donetsk ha battuto in trasferta il Real Madrid e ora guarda tutti dall'alto in basso. Chiusura con Achraf Hakimi: Conte ci puntava e lo aveva immaginato titolare, ma purtroppo il Covid lo ha escluso dalla gara di San Siro. Oggi atteso un nuovo giro di tamponi per tutto il gruppo squadra.