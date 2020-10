Lukaku si fa male: il belga rischia seriamente di saltare Parma e soprattutto Real Madrid

Una brutta tegola, quella che cade su Antonio Conte. Gli accertamenti a cui si è sottoposto Romelu Lukaku hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Situazione da monitorare ma è molto probabile che il centravanti belga salti le sfide contro Parma e sopratutto Real Madrid, partita di enorme importanza vista la situazione critica dell'Inter in Champions League, considerato come i nerazzurri si siano complicati la vita con due pareggi contro Borussia Monchengladbach e lo Shakhtar Donetsk, partita nella quale proprio Lukaku si è infortunato. Quali soluzioni? L'Inter si è aggrappata in questo inizio stagione ai suoi gol, ben 7 in altrettante partite. Un intoccabile per il tecnico, che gli ha concesso giusto 25 minuti di riposo contro il Benevento, partita nella quale aveva segnato due reti.