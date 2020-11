Meglio per (quasi) tutto il primo tempo, zero nella ripresa: il Crotone si è sciolto ancora

Chi ha assistito alla prima frazione del Dall'Ara, nella partita tra Bologna e Crotone, saltando magari gli ultimi quaranta secondi, sarà rimasto sorpreso nello scoprire che la squadra di Stroppa, che stava fin lì giocando meglio, sia rientrata negli spogliatoi sotto di un gol. Probabilmente neanche loro credevano ai loro occhi, e all'ennesima punizione lampo subita in una prestazione da salvare. Non come quella messa in campo invece nella ripresa, dove la squadra calabrese è risultata praticamente inesistente, e non è mai arrivata ad insidiare Skorupski, regalando anzi alla difesa felsinea la fine della striscia negativa, delle quarantuno partite di fila con gol incassato. Male quasi tutti, e del secondo tempo crotonese al Dall'Ara rimarrà una squadra che si è arresa troppo presto al suo destino, permettendo di raggiungere con facilità all'avversario un obiettivo fin qui apparso sempre irraggiungibile. Stroppa non ci sta a sentirlo giudicato "inguardabile", ma la sostanza rimane comunque zero gol segnati e zero punti: come troppo spesso fin qui, il Crotone si è sciolto alla prima, vera insidia.