Stroppa dopo la sconfitta di Bologna: "Nella ripresa non siamo stati all'altezza del primo tempo"

“Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nella ripresa non siamo stati all'altezza della prima frazione. Una squadra che deve salvarsi non può subire gol in quel modo”. Questo il commento di Giovanni Stroppa ai microfoni di Sky al termine della gara persa per 1-0 dal Crotone con il Bologna. “In questo momento – ha aggiunto il tecnico - Messias e Simy sono quelli che stanno giocando dall'inizio del campionato. Ci mancano diversi calciatori infortunati, Dragus è appena rientrato dopo il Covid, ci aspettavamo qualcosa in più da Siligardi ma anche lui è in ritardo di condizione. In questo momento piuttosto che pensare al mercato di gennaio penso a recuperare tutti i ragazzi che sono fuori”. Infine un pensiero sul Milan, sua ex squadra da calciatore: “Ha trovato ottimi equilibri, non è facile stare li davanti. Hanno scelto giocatori importanti e quel ragazzo di quarant'anni li davanti ha fatto crescere tutti”.