Menez, Lafferty e... Hernanes: la Reggina non si accontenta e sogna un altro colpo amarcord

Jeremy Menez, Kyle Lafferty e... Hernanes. Se il Benevento promette faville in vista del prossimo mercato di Serie A, anche la Reggina non si sta dimostrando sicuramente da meno in cadetteria. Dopo aver riportato in Italia l'esterno francese e l'attaccante nordirlandese, i calabresi hanno infatti realizzato un tentativo nei giorni scorsi anche per il 'Profeta' ex Juventus, Inter e Lazio.

Queste le parole in merito del presidente della Reggina, Luca Gallo, intervistato da gianlucadimarzio.com: "Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà...".

Nonostante l'operazione per il centrocampista in forza al San Paolo si preannunci molto complicata, le porte degli amaranto sono quindi tutt'altro che chiuse. Per il brasiliano classe '85, così come per tanti altri campioni che hanno già militato in passato nel nostro massimo campionato. Verso un'annata sempre più amaracord.