Per un Chiesa che va, un Callejon che arriva: la Fiorentina ha il suo nuovo esterno

Per un Federico Chiesa che va, in direzione Juventus, per la Fiorentina c'è un Jose Maria Callejon che arriva. Atterrato all'aeroporto di Firenze nel pieno pomeriggio dell'ultimo giorno di mercato, lo spagnolo ex Napoli, intercettato dai cronisti presenti, ha subito voluto lasciare il segno a proposito della successione di Chiesa in viola. "Io sono Callejon, non Chiesa, e non sono il suo sostituto", in soldoni, il ragionamento di Callejon che non accetta paragoni e che vuole essere solo se stesso.

Quindi il classico round di visite mediche, prima della firma su un contratto biennale, sebbene la Fiorentina non abbia specificato su questo punto, con tanto di foto con la nuova divisa. Callejon, dichiaratosi amante dell'Italia e della Serie A, è pronto ad una nuova avventura nel nostro campionato. La Fiorentina ha trovato il suo nuovo esterno, anche se sarà da chiarire l'utilizzo che ne vorrà fare Iachini, visto che non sembra esattamente adatto ad una posizione da quinto a tutta fascia sulla corsia destra.