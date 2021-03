Rivoluzione in Serie A: a DAZN i diritti tv per il triennio 2021-24. E Sky medita il ricorso

vedi letture

Importante novità nel mondo del calcio e della televisione: per il prossimo triennio, quello 2021-2024, i diritti tv della Serie A sono stati infatti assegnati a DAZN, mentre a Sky resteranno solo tre partite in co-esclusiva, in attesa di eventuali accordi tra le parti in questione (leggi QUI il comunicato ufficiale della Lega Serie A!).

I 20 club del massimo campionato italiano hanno votato nell'assemblea tenutasi nel pomeriggio di questo venerdì, con 16 voti a favore di DAZN e 4 contrari (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo). DAZN, come spiega Calcio e Finanza, ha acquistato i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3) e i suoi abbonati potranno dunque vedere tutte le sfide di ogni giornata di Serie A.

Uno scenario rivoluzionario per il calcio italiano, contro il quale Sky starebbe però valutando il ricorso. La motivazione, rivela il quotidiano Il Sole 24 ore sul proprio sito, sarebbe legata a quanto è emerso nell’assemblea della Lega Serie A di martedì 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da Via Rosellini per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su Internet si è riferito continuamente, anche per iscritto, all'offerta DAZN come la “proposta DAZN-Tim”. Questo dettaglio renderebbe chiaro che, anche per la Lega, l'offerta è oramai un'offerta congiunta Tim-DAZN e, di conseguenza, diversa da quella che era stata presentata in sede di partecipazione al bando, in quanto condizionata al supporto tecnologico e finanziario di Tim.