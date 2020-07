Roma, futuro canadese? Per il dopo Pallotta spunta l'imprenditore Mallett

In casa Roma non si placano le voci sul futuro societario. Nonostante ieri il presidente James Pallotta abbia smentito ribaltoni sulla panchina giallorossa, lasciando dunque intendere che l’anno prossimo sarà ancora lui il proprietario del club, nella giornata di oggi è spuntato u nuovo possibile acquirente. Si tratta di Jeffrey Mallett, imprenditore canadese attuale presidente dei Vancouver Whitecaps e in passato COO di Yahoo, oltre che fondatore del WPS, il campionato professionistico femminile degli Stati Uniti. Un nome di prestigio, dunque, che potrebbe ridare entusiasmo a una piazza ormai demoralizzata sia dai risultati sul campo sia dai mancati acquisti. Intanto in casa Roma da segnalare anche il possibile cambio dello sponsor tecnico, con il club poco soddisfatto dell’accordo con Nike, in scadenza nel 2024. Si valuta l’opzione Under Armour.