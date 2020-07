Serie A, la classifica dopo gli anticipi: Milan a +1 sulla Roma, la Dea in paradiso

Il Milan non si ferma e trova la sua terza vittoria consecutiva, piazzandosi al quinto posto in classifica a quota 59 punti. Sassuolo, invece, ottavo a 48 lunghezze. L'Atalanta nel pomeriggio aveva vinto di misura sul Bologna grazie alla rete di Muriel, salendo così al secondo posto della graduatoria. Di seguito la classifica aggiornata dopo le gare di Bergamo e Reggio Emilia:

Juventus 80

Atalanta 74*

Inter 72



Lazio 69

Milan 59

Roma 58

Napoli 56

Sassuolo 48*

Verona 45

Bologna 43*

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in più