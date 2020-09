Torna l'Italia, torna a parlare Chiellini: di Pirlo, di Sarri. E delle speranze azzurre per gli Europei

Torna la Nazionale, torna a parlare il suo capitano, Giorgio Chiellini. E non c'è solo Italia, che si prepara a scendere in campo contro la Bosnia (appuntamento al 4 settembre) ma intanto si ritrova a Coverciano, perché il difensore prende la parola anche sul nuovo ciclo della sua Juve. Indica in Mancini ("ha iniziato giovane, con una grande squadra come la Fiorentina quando ci furono i primi casi delle deroghe") l'esempio per inquadrare l'Andrea Pirlo allenatore, del quale assicura: "Per noi è il mister. Se fino a qualche settimana fa, Andrea era un Andrea, è un altro discorso. Ora è il mister. È giusto ci siano le gerarchie". E torna inevitabilmente su Maurizio Sarri, gettando acqua sul fuoco: "È una persona vera, nessuno può dirgli niente. Sono uscite di tutti i colori: da parte nostra c'è rispetto nei suoi confronti. Da parte mia anche, per di più ora che non può parlare. Ho rispetto per la persona che è". E poi, ovviamente, c'è l'Italia, che guarda a Euro 2021 con un pizzico di speranza in più: "Abbiamo tanti giovani, avranno un anno di esperienza in più. C'è tempo per trovare più amalgama. Se paragoniamo l'Italia alle altre top europee, un anno in più può aiutarci a far crescere ancora i nostri talenti".

