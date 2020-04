Fermarsi o ripartire? Tutti ragionano secondo il proprio tornaconto

La Lazio vuole ripartire perché quest'anno è in corsa per lo Scudetto. Il Brescia vuole fermarsi perché, in questo modo, salverebbe un campionato che lo vede ultimo in classifica. Il Benevento vuole ripartire perché prima della sosta era a un passo dalla promozione, così come il Monza. Il Torino preferisce fermarsi, perché questa stagione è andata come è andata e perché non iniziare a programmare subito la prossima risparmiando anche quattro mesi di stipendi? Le due genovesi, alle prese con stagioni disastrose, vogliono fermarsi: meglio evitare brutte sorprese. Mentre il Napoli, che era in netta risalita, vorrebbe tornare a giocare per risalire in classifica dopo mesi di tormenti e per giocarsi fino in fondo le coppe.

Fermarsi o ripartire? Più che un dubbio amletico, è quesito a cui in questi giorni ognuno risponde a proprio modo guardando il proprio orticello. Per qualcuno, non c'è modo migliore che fermare il calcio per onorare la memoria di chi non c'è più. Per qualcun altro, esattamente il contrario. Ognuno coniuga l'accaduto a suo piacimento, ognuno secondo il proprio tornaconto. Nessuno, almeno per il momento, riesce a dare una prospettiva. In molti, nemmeno in questo momento, riescono a fare sistema.