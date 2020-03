Gli equilibri di casa Milan che Zvonimir Boban non ha capito

vedi letture

Zvonimir Boban si è seduto al tavolo e ha puntato tutto sul rosso. Ed è uscito nero. Al suo fianco Paolo Maldini. Così il Milan cambia ancora, per il futuro, ballando su equilibri nuovi. Elliott non ha gradito l'intervista del croato degli scorsi giorni alla Gazzetta dello Sport. Concetti duri dove Zorro ha chiesto un confronto al fondo, chiarezza su budget, obiettivi. Ha detto "non sappiamo che margini avremo" e questo, sommato a tutte le altre tematiche toccate, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo degli statunitensi. Che vivono di conti, programmazione, progetti e investimenti. Di guadagni, chiaramente, ma anche di immagine. E le dichiarazioni di Boban, dall'interno del club, sono state viste come fumo negli occhi.

Gli equilibri che non ha capito Zvonimir Boban e Paolo Maldini, forti dello status di leggende rossonere, non hanno capito gli equilibri del Milan. Non hanno capito che nelle idee del fondo, i conti, dunque la figura di Gazidis, dunque l'analisi dei rischi sportivi ed economici di Almstadt, contava comunque più di ogni altra cosa. Loro due, con Massara, avrebbero dovuto rappresentare l'immagine di un nuovo Milan nel mondo, andando inoltre alla ricerca dei profili giusti, andando anche a tessere nuove trame di mercato, andando pure a essere il Milan nei mercati nuovi ed emergenti. Boban, però, non ha capito che l'equilibrio della nuova società ha una bilancia dove finanza e conti devono tracciare la linea del progetto sportivo, a braccetto, e non viceversa. No a "follie", perché tutto deve essere ben ponderato, come in ogni investimento di Elliott. All-in sul rosso. E' uscito il nero.