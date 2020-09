Nainggolan non può giocare in questa Inter?

vedi letture

È stato uno degli acquisti più costosi di Suning, almeno prima dell'arrivo di Romelu Lukaku. Eppure Radja Nainggolan ha ballato solo una stagione, con Luciano Spalletti, il tempo di trovare il gol per la riconferma in Champions League. Poi problemi personali - non suoi - qualche nota vocale di troppo, la disillusione che non possa essere l'insostituibile che voleva lo stesso ex tecnico interista. Nainggolan nella passata stagione ha accettato un ruolo da protagonista nel Cagliari che, almeno fino a un certo punto, lottava per l'Europa League.

Stavolta, a pochi giorni dalla fine del mercato, il futuro di Nainggolan continua a essere un'incognita. Non tanto per le richieste, che fioccano, ma proprio per la volontà dell'Inter di sciogliere le riserve di un giocatore che, probabilmente, è uno dei più forti della rosa, ma ha il potere di essere tanto bravo quanto instabile fuori dal campo. Nainggolan non può giocare in questa Inter? Un centrocampista che nelle ultime sei stagioni ha tenuto una media di sei gol all'anno - vertice alto da trequartista a Roma con 11, il basso è quello successivo da mediano con 4 - in una squadra con poche reti dai centrocampisti dovrebbe essere intoccabile. L'approdo di Vidal potrebbe avere invertito la tendenza.

Dipende, insomma, dall'obiettivo. Se è quello di vincere, probabilmente Nainggolan va tenuto, anche solo per dare ampiezza alla rosa. Se è risparmiare, allora meglio cederlo, ovviamente, magari a una squadra che si accolli tutto l'ingaggio. Non semplice, da 4,5 milioni. Alla fine, e con ogni probabilità, sarà di nuovo Cagliari, per chiudere una carriera quasi da campione. A cui è mancato il guizzo finale.