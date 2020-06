Un talento al giorno, Albert Braut Tjaaland: il cugino di Haaland pronto a stupire

Buon sangue non mente. In Norvegia sono tutti pazzi per Albert Braut Tjaaland, cugino della stella del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland. L'attaccante classe 2004 sta ripercorrendo le orme dell'illustre cugino: Tjaaland infatti è passato dal Bryne al Molde, stesso percorso della punta del Dortmund nel 2017. Fisicamente imponente, Tjaaland, esattamente come il cugino, ha uno spiccato senso del gol: 34 reti in 15 partite a livello giovanile ed un debutto in prima squadra a soli 16 anni.

Nome: Albert Braut Tjaaland

Data di nascita: 11 febbraio 2004

Nazionalità: norvegese

Ruolo: attaccante

Squadra: Molde

Assomiglia a: Erling Braut Haaland