Un talento al giorno, Charles De Ketelaere: la Dea ha già gli occhi sul 2001 del Club Bruges

vedi letture

L'Atalanta prova ad anticipare la concorrenza e sfruttare i buoni rapporti col mercato belga per mettere le mani sul baby talento Charles De Ketelaere, classe 2001 del Club Bruges. L'Atalanta si sarebbe mossa per prima sul giovanissimo centrocampista belga, con alle spalle già 4 presenze in Champions League: con il gettone d'esordio contro il PSG è diventato il terzo più giovane esordiente con la maglia del Bruges, dopo Ngonge e Openda. Ma che tipo di centrocampista è De Ketelaere? Un giocatore molto completo, accorto in fase difensiva ma bravo anche in costruzione e nell'inserimento alle spalle della difesa. Intelligenza tattica, buon tiro dalla media distanza e quelle capacità da "equilibratore" che agli allenatori piacciono tanto.

Nome: Charles De Ketelaere

Data di nascita: 10 marzo 2001

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Club Bruges

Assomiglia a: Thiago Motta