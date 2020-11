Un talento al giorno, Conor Gallagher: studia da Gerrard per raggiungere Lampard

Il box to box tipicamente inglese ha trovato la sua incarnazione perfetta in Conor Gallagher, centrocampista classe 2000 che potrebbe fare molto comodo al Chelsea del futuro e che per il momento fa le fortune del WBA, in prestito dai Blues. Capace di recuperare palla con facilità e rilanciare rapidamente l'azione con la sua intelligenza calcistica, il biondo centrocampista ricorda vagamente Gerrard per la sua capacità di essere decisivo sia in zona di battaglia che quando c'è da cucire l'azione per il contrattacco. L'impressione è che già dall'anno prossimo possa aggiungere caratteristiche molto utili al roster di Lampard.

Nome: Conor Gallagher

Data di nascita: 6 febbraio 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: WBA

Assomiglia a: Steven Gerrard