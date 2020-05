Un talento al giorno, Diego Rosa: un equilibratore di centrocampo classe 2002

Tra i tantissimi talenti nati dal 2000 in poi in Brasile, va annoverata anche la mezzala classe 2002 Diego Rosa: tatticamente parliamo di un centrocampista duttile, capace quindi di giostrare come centrale, mezzala destra/sinistra o persino da mediano, un ruolo che però sacrifica una sua qualità molto importante come l'inserimento e la pericolosità dalla media distanza. Con il Gremio è stato impiegato anche nella squadra Under 20, anche perché il suo metro e ottantacinque gli consente di confrontarsi senza problemi anche con avversari ben più grandi di lui. Bravo a mettersi a disposizione della squadra, è un vero equilibratore di centrocampo, un giocatore preziosissimo per il proprio allenatore.

Nome: Diego Rosa

Data di nascita: 12 ottobre 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Gremio

Assomiglia a: Lucas Paquetà