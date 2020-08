Un talento al giorno, Gonçalo Ramos: il bomber del Benfica fa faville in Youth League

Con i suoi gol ha trascinato il Benfica in finale di Youth League, ma neanche la doppietta segnata al Real è riuscita a consegnare il titolo ai giovani lusitani: troppo forte il Real, troppo superiore la corazzata merengue, in grado di spazzare via l'Inter ai quarti con un netto 3-0. Gonçalo Ramos si è comunque dimostrato uno degli attaccanti più forti della manifestazioni, l'ennesimo gioiello di una delle cantere più produttive al mondo, quella delle Águias di Lisbona. Forte fisicamente e tecnicamente, ha giocato come fantasista nelle formazioni giovanili ma con l'Under 19 è stato spostato al centro dell'attacco, con risultati strepitosi.

Nome: Gonçalo Ramos

Data di nascita: 20 giugno 2001

Nazionalità: portoghese

Squadra: Benfica

Ruolo: attaccante completo

Assomiglia a: Fabio Quagliarella