Un talento al giorno, Javi Lopez: il pupillo di Paratici per la sinistra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un terzino di oltre un metro e ottanta è un lusso per ogni tecnico di alto livello, specie se bravo tecnicamente come Javi Lopez, un classe 2002 che ha stregato Paratici e che sembrava ad un passo dal diventare un rinforzo per la Primavera della Juventus fino a ieri, quando il ds dell'Alaves ha stoppato la trattativa specificando che non c'è interesse nella cessione del giocatore. Colonna dell'Under 15 iberica (con cui vanta già 15 presenze), non ha ancora esordito in Prima Squadra ma si è dimostrato un punto di forza della formazione Under 19, dove gioca ampiamente sottoetà. Caratteristiche che non sono sfuggite alla Juve, pronta a tornare presto all'assalto.

Nome: Javi Lopez

Data di nascita: 25 marzo 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: laterale mancino

Squadra: Alaves

Assomiglia a: Alvaro Arbeloa