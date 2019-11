© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Negli ultimi anni il calcio islandese è cresciuto in maniera esponenziale. Tanti giovani di talento hanno lasciato l'Islanda in cerca di fortuna in tutta Europa. Uno dei talenti più interessanti è senza dubbio Jon Dagur Thorsteinsson, esterno offensivo di proprietà del Fulham, passato recentemente in prestito al Aarhus Gymnastikforening per continuare il suo percorso di crescita. Si tratta di un esterno d'attacco che fa della velocità e del dribbling palla al piede le sue armi migliori. Mancino puro, punta spesso e volentieri l'avversario per regalare la superiorità numerica alla sua squadra e per mettere in mezzo tanti cross per la prima punta.

Nome: Jon Dagur Thorsteinsson

Data di nascita: 26 novembre 1998

Nazionalità: islandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Aarhus Gymnastikforening (In prestito dal Fulham)

Assomiglia a: Leroy Sané