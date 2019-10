Un talento al giorno, Jude Bellingham: il Bayern punta il nuovo Sancho

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Bayern Monaco, sempre vigile sui giovani talenti del calcio europeo, avrebbe puntato un nuovo obiettivo inglese: il club tedesco ha messo nel mirino il 16enne attaccante del Birmingham, Jude Bellingham, considerato un potenziale fenomeno e autore di due reti in 4 presenze con la prima squadra in Championship. Il "nuovo Sancho", avvicinato al fenomeno del Borussia in particolare per la comune nazionalità, ha in realtà caratteristiche più da centrocampista che da punta, anche se spesso e volentieri viene avanzato per garantire un passaggio più pulito del pallone tra linea mediana e attacco.

Nome: Jude Bellingham

Data di nascita: 29 giugno 2003

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Birmingham City

Assomiglia a: Frank Lampard