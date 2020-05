Un talento al giorno, Paulo Bernardo: il nuovo Lampard parla portoghese

Paulo Bernardo, ovvero l'ennesimo portoghese nella nostra ricchissima lista di talenti: parliamo di un centrocampista classe 2002 che i siti specializzati avvicinano a Lampard, nonostante abbia ancora zero presenze in Prima Squadra. Controllo palla, capacità di assist, visione di gioco, tecnica di base e intelligenza tattica sono le migliori caratteristiche di questo numero 8 di grande prospettiva, che in casa Benfica sono certi farà faville ripercorrendo le orme di Joao Felix e non solo. Classe 2002 che supera già il metro e ottanta, ha il phisique du role ideale per sfondare nel calcio moderno, che richiede sia fisico che talento.