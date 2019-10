Un talento al giorno, Tom Dele-Bashiru: il Dele Alli del Watford

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nativo di Manchester e prodotto del Settore Giovanile dei Citizens, il gioiellino classe 1999 Tom Dele-Bashiru ha firmato un contratto di cinque anni con il Watford, che dopo averlo tesserato si è immediatamente reso conto di avere in squadra un piccolo fenomeno. Capace di giocare come centrocampista puro ma anche come trequartista, Dele-Bashiru, di chiarissime origine nigeriane, ha nel collega Dele Alli del Tottenham un modello e riferimento prezioso. Con il Watford non ha ancora partecipato a gare di Premier, ma è stato invece già schierato in Coppa di Lega, dove ha collezionato anche critiche piuttosto positive.

Nome: Tom Dele-Bashiru

Data di nascita: 17 settembre 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Watford

Assomiglia a: Dele Alli