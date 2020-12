All’Olimpico andrà in scena il sorpasso?

Dopo 13 assalti andati a vuoto, nell’ultimo incrocio di campionato, il Sassuolo per la prima volta ha superato la Roma. E’ accaduto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Ma il campo di gara era quello del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Tutt’altra musica risuona all’Olimpico.

Perché fra le mura di casa i giallorossi hanno sempre raccolto punti contro gli emiliani: per 3 volte c’è scappata la vittoria (la più recente l’anno scorso), in 4 circostanze è arrivato il segno X (ultimo nel 2017-2018).

Il Sassuolo arriverà allo scontro diretto davanti alla Roma nella classifica della Serie A. Non è una novità. Questa combinazione era già accaduta sia nel torneo 2018-2019 che in quello della passata annata.

Ma dodici mesi fa Roma-Sassuolo fu giocata alla terza giornata. Troppo presto per avere delle indicazioni chiare dalla graduatoria. Due campionati addietro, invece, il testa a testa andò in scena al 18esimo turno. Praticamente al termine del girone d’andata. I neroverdi contavano 25 punti, i giallorossi seguivano a breve distanza, con 24.

Chi ebbe la meglio?

I capitolini, col punteggio di 3-1: Perotti, Schick e Zaniolo da un lato, Babacar dall’altro.

Insomma, tutte le volte che la Roma è arrivata allo scontro diretto alle spalle del Sassuolo c’è poi scappato il sorpasso.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

7 incontri disputati

3 vittorie Roma

4 pareggi

0 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Roma

10 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Sassuolo 1-1, 12° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Sassuolo 4-2, 3° giornata 2019/2020