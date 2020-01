Chievo-Perugia sinonimo di gol. La panchina umbra svetta

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Chievo Verona non vince ormai da quattro partite. In questo periodo ha portato a casa solo due punti e sta tenendo un passo piuttosto lento se l'obiettivo è quello di tornare immediatamente in Serie A. Anche il Perugia, partito discretamente in campionato, sta andando avanti con diversi alti e bassi: vinta una sola partita dagli umbri nelle ultime cinque giocate.

19 gol complessivi segnati in sei match disputati al Bentegodi. Chievo-Perugia, solitamente, è una sfida ricca di reti, perché si viaggia ad una media superiore ai 3 gol per gara. L'ultimo incrocio, risalente al settembre 2003 è terminato con un'affermazione per 4-1 dei padroni di casa. Ma anche i biancorossi possono vantare un successo importante, in fatto di gol: un 4-2 del 20 aprile 1996, che è anche l'ultimo ottenuto dai 'grifoni' in terra veneta.

Il Chievo non sta andando benissimo e lo abbiamo detto, però ha avuto già modo di mandare a segno la bellezza di dodici giocatori diversi, come la capolista Benevento. Di meglio ha fatto solo il Pisa con 13 marcatori. Buono il contributo dalla panchina per il Perugia: 5 gol di calciatori entrati a partita in corso, nessuno ha saputo fare di più in B, rispetto alla squadra allenata da Oddo prima e da Cosmi adesso.

TUTTI I PRECEDENTI A PERUGIA (SERIE A E B)

3 vittorie Chievo Verona

1 pareggio

2 vittorie Perugia

12 gol fatti Chievo Verona

7 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1994/1995 Serie B Chievo Verona vs Perugia 0-1



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2003/2004 Serie A Chievo Verona vs Perugia 4-1