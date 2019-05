Empoli, a Bologna conta un solo risultato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida all’insegna dell’equilibrio, almeno stando a quanto raccontano gli almanacchi.

Perché quello di sabato alle ore 15 sarà il ventesimo scontro diretto di campionato fra Bologna ed Empoli, con i numeri fino a oggi prodotti che raccontano di 4 successi rossoblù contro i 5 degli azzurri, oltre a 10 segni X.

Ma a farla da padrone è, soprattutto, il fattore casa. Non a caso qualche mese fa al Castellani fu 2-1 per i toscani.

Al Dall’Ara, difatti, i felsinei hanno raccolto punti in 8 delle 9 sfide già affrontate. L’unico successo degli ospiti risulta il 3-2 del 2015-2016.

Non solo.

In Serie A, categoria in cui rintracciamo 6 precedenti, per 5 volte i bolognesi hanno marcato una doppietta.

Fra le due squadre ci sono 5 punti di differenza in classifica. Un pareggio darebbe ai ragazzi di Andreazzoli il vantaggio negli scontri diretti. Supremazia però inutile se la classifica dopo la 38esima giornata fosse ancora quella di oggi.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

9 incontri disputati

4 vittorie Bologna

4 pareggi

1 vittoria Empoli

12 gol fatti Bologna

7 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Empoli 2-2, 32° giornata 1997/1998

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Empoli 0-0, 16° giornata 2016/2017