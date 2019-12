© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric è ancora imbattuto negli scontri diretti in campionato con Vincenzo Montella. Ivan Juric è ancora imbattuto negli scontri diretti in campionato con la Fiorentina.

Abbiamo dovuto ripeterci per presentare la sfida fra le panchine di Hellas Verona e Fiorentina.

Il tecnico gialloblù ha incrociato uomini e schemi col trainer viola nella Serie A 2016-2017. Alla guida del Genoa si impose per 3-0 e strappò un pareggio ad occhiali. Insomma, 4 punti conquistati sui 6 disponibili. Soprattutto porta inviolata per novata minuti più recuperi vari. Un fattore quest’ultimo da non sottovalutare considerando quanto sta facendo il suo attuale undici.

Stessa annata per la sfida contro la compagine toscana: successo col minimo scarto, 1-0, e pareggio con goleada, 3-3. E altri 4 punti conquistati sui 6 in palio.

Montella gli scaligeri li ha già sfidati per 5 volte in campionato. Il bilancio pende dalla sua parte: 4 affermazioni e solamente 1 KO (quando guidava la Fiorentina 2014-2015, 0-1).

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E MONTELLA IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

1 pareggio

0 vittorie Montella

3 gol fatti squadre di Juric

0 gol fatti squadre di Montella

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

4 gol fatti squadre di Juric

3 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

4 vittorie Montella

0 pareggi

1 vittoria Hellas Verona

14 gol fatti squadre di Montella

8 gol fatti Hellas Verona