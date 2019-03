Juventus, a Genova fra autogol, VAR e rigori

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi anni è diventata partita all’insegna degli autogol, del VAR e dei rigori.

Dal campionato 2013-2014 contiamo 3 reti nella porta sbagliata (Lamanna 2015-2016, Alex Sandro 2016-2017, Pjanic 2017-2018), 4 massime punizioni dagli undici metri (2 per i padroni di casa, altrettante per gli ospiti), 2 delle quali suggerite l’anno scorso dall’arbitro virtuale.

Insomma, difficile annoiarsi quando sul prato del Ferraris va in scena Genoa-Juve.

Non a caso nell’ultimo quinquennio si sono alternati in schedina segni 1, campionati 2014-2015 e 2016-2017, e segni 2, tornei 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018.

Il ritardatario è il pareggio, assente dal 2011-2012, quando fu 0-0. Per trovare un segno X con gol dobbiamo poi andare al 2009-2010, 2-2.

I numeri dei 52 precedenti, A più B, raccontano di 18 successi per i padroni di casa, 12 pareggi, 22 vittorie per gli ospiti. Piemontesi avanti sui liguri anche nel computo delle marcature: 84-67.

All’andata ci scappò contro ogni pronostico un 1-1. Allora la Vecchia Signora veniva da 8 vittorie di fila in serie A più 2 successi in Champions League. Qualche giorno più tardi avrebbe poi sbancato l’Old Trafford.

Stavolta le vittorie in campionato senza soluzione di continuità ammontano a 5… più 1 in Champions League, ma che vittoria!

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

18 vittorie Genoa

12 pareggi

22 vittorie Juventus

67 gol fatti Genoa

84 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Juventus 2-0, 31° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Juventus 2-4, 2° giornata 2017/2018