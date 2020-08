La buona tradizione interna del Perugia. Ma il Pescara negli spareggi...

Perugia e Pescara. Una di queste squadre resterà in B, l'altra retrocederà in Serie C dopo la finale di ritorno dei play out che si disputerà questa sera. Gli abruzzesi hanno vinto la gara di andata quindi partono leggermente avvantaggiati sugli avversari.

E c'è da dire che gli umbri hanno una buona tradizione interna conto i biancazzurri. 13 vittorie contro le sole 3 degli ospiti sono un bel biglietto da visita. In questo conteggio abbiamo tenuto di conto di tutte le sfide che si sono giocate tra queste due formazioni e che riguardano tutte le categorie professionistiche del nostro calcio.

L'ultima vittoria del Pescara al Curi risale al 24 gennaio 2016 ed è un pesante 0-4. C'è anche una sfida valida per gli spareggi e anche allora la formazione abruzzese fece bingo: vittoria per 2-1 quella volta però per i play off promozione nella stagione 2014/15.

TUTTI I PRECEDENTI A PERUGIA (SERIE A, B E C)

13 vittorie Perugia

6 pareggi

3 vittorie Pescara

33 gol fatti Perugia

22 gol fatti Pescara

LA PRIMA SFIDA A PERUGIA

1946/1947 Serie B Perugia vs Pescara 0-0

L'ULTIMA SFIDAA PERUGIA

2019/2020 Serie B Perugia vs Pescara 3-1