vedi letture

Le statistiche – Lazio e quella cavalcata verso la vetta cominciata col Genoa

Nonostante 57 precedenti in campionato fra Serie A, 49, e cadetteria, 8, mai un Genoa-Lazio era andato in scena alla 25esima giornata. Quello all’ora di pranzo rappresenterà, pertanto, una sorta di prima volta.

Nelle ultime 3 stagioni i padroni di casa hanno sempre marcato 2 reti. Eppure solo in 1 occasione hanno messo le mani sull’intera posta in palio. Nel 2016-2017 fu 2-2: Simeone al 10’, Biglia nel recupero del primo tempo, Pandev al 78’, Luis Alberto nell’extra time della ripresa. Nel 2017-2018 ecco un 2-3: Bastos al 13’, Pellegri al 57’, Immobile al 70’, Pellegri al 73’, Immobile all’82’. Nel 2018-2019 è stato 2-1: Badelj al 44’, Sanabria al 75’, Criscito al 93’.

Il bilancio totale dei precedenti vede in vantaggio il Vecchio Balordo: 33-11 per vittorie, 110-65 sul fronte gol.

La sfida del Ferraris, inoltre, metterà di fronte la squadra che ha subito più calci di rigore contro, il Genoa con 8 (primato condiviso con Lecce, Torino, Udinese), alla compagine che s’è vista fischiare a favore più penalty di qualunque altro club, la Lazio con 14 (fra l’altro con solo 2 massime punizioni a sfavore è anche quella che ne ha subiti il minor numero). Ovviamente la statistica è aggiornata alla vigilia dei dieci match validi per il 25esimo turno.

Dobbiamo quindi aspettarci qualche tiro dagli undici metri?

Stando agli ultimi incroci in Liguria la risposta parrebbe negativa. Perché dal 2014-2015 in poi le massime punizioni sanzionate nei Genoa-Lazio ammontano a… 1. La calciarono i biancocelesti nel 2016-2017, ma fu bravo Lamanna a sventarla.

Dalla classifica all time di Serie A con la formula del girone unico: Lazio a quota 599 gare perse in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

57 incontri disputati

33 vittorie Genoa

13 pareggi

11 vittorie Lazio

110 gol fatti Genoa

65 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-0, 2° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Lazio 2-1, 24° giornata 2018/2019