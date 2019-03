Prandelli e quell'equilibrio col Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida dal sapore particolare quella che attende l’ex CT della Nazionale.

A distanza di quasi dieci anni dall’ultima volta, Cesare Prandelli torna a Parma da avversario. Il bilancio dei suoi scontri diretti con i ducali in campionato racconta di 6 vittorie, 1 segno X, 6 battute d’arresto, 23 reti a favore e incassate.

Insomma, l’equilibrio perfetto.

Fra l’altro, curiosamente, l’unico pareggio è arrivato in occasione dell’ultimo testa a testa: 1-1 alla guida della Fiorentina nella stagione 2009-2010.

Come dicevamo Prandelli è un ex. Ha guidato i gialloblù per due stagioni, 2002-2003 e 2003-2004. Un totale di 68 panchine in Serie A con 31 successi, 21 pareggi, 16 sconfitte.

Soprattutto un sesto e quinto posto nella classifica finale.