Spezia, c'è un asterisco sull'unica vittoria a Palermo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Spezia ha raccolto un solo successo nei match di campionato in casa del Palermo. Era la stagione 1942-1943 e alla settima giornata, metà novembre, una doppietta del bianconero Costanzo diede la vittoria ai liguri. Le reti arrivarono una per tempo: al 36’ del primo e al 19’ del secondo.

Ma questa partita negli annali del calcio è affiancata da un asterisco. Perché per il sopraggiungere del conflitto bellico in Sicilia, il Palermo non riuscì a portare a termine il torneo e tutte le gare disputate furono tutte annullate.

Lo scorso campionato Palermo-Spezia inaugurò la stagione di entrambi i club. Terminò col punteggio di 2-0, marcatori Trajkovski e Nestorovski, gli stessi che hanno salvato Rossi da un esordio con sconfitta a Livorno qualche giorno fa. E così l’ultima volta con gli ospiti a punti è rappresentata dal pareggio per 1-1 del 2013-2014, Abel Hernandez per i rosanero, Scozzarella per i bianconeri.

Quella di mercoledì, poi, sarà sfida fra due delle squadre che marcano di più con i panchinari. I liguri con 10 centri fino a oggi hanno fatto meglio di chiunque altro in cadetteria. I siciliani stanno alle loro spalle a quota 9. Insomma, non ci sarebbe da meravigliarci se il gol decisivo arrivasse da un subentrato.

Magari nel corso della ripresa.

Perché la squadra di Marino ha guadagnato dopo l’intervallo 10 punti in più rispetto a quelli fatti nei primi tempi, 47 contro 37. Ma anche quella di Rossi è, per così scrivere, un diesel, con un più nove figlio dei 58 punti nella classifica finale, mentre quella stilata con i risultati al 45’ ne conta soltanto 49.

Chiudiamo ricordando che i siciliani sono in serie positiva con i liguri da 4 match, 1 sucesso più 3 segni X; ma che per non vedere Brescia e Lecce festeggiare la promozione diretta in Serie A con due turni d’anticipo, mercoledì saranno obbligate a conquistare i tre punti.

CONFRONTI DIRETTI A PALERMO (SERIE B)*

8 incontri disputati

4 vittorie Palermo

3 pareggi

1 vittoria Spezia

11 gol fatti Palermo

6 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Spezia 1-0, 29° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A PALERMO (SERIE B)

Palermo-Spezia 2-0, 1° giornata 2017/2018

* Conteggiata anche la sfida della stagione 1942/1943 poi annullata.