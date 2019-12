Alex Ferguson, storia dello United: 1500 panchine per 38 trofei vinti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 6 novembre 1986 al 19 maggio 2013, per 1500 panchine con 895 vittorie, 338 pareggi e appena 267 sconfitte. Sir Alex Ferguson ha fatto la storia del Manchester United, restando per quasi 27 anni alla guida di uno dei più importanti club d'Inghilterra. E forse del mondo. Il palmares dei Red Devils è stato scritto in prima persona dal tecnico scozzese che nella sua lunghissima avventura sulla panchina di Old Trafford ha vinto tredici Premier League, cinque FA Cup, quattro coppe di Lega, dieci Community Shield, due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, una Coppa Intercontinentale e un Mondiale per club. Nel 1983 ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, nel 1995 quella da Commendatore e nel 1999 quella di Knight Bachelor. Oggi Ferguson compie 78 anni e continua a lavorare nel Manchester United come consigliere sulle scelte di mercato e non solo, incarico minimo per un uomo che non potrà mai essere dimenticato delle parti di Old Trafford.

Sono nati oggi anche Steve Bruce, Guilherme do Prado e Seydou Doumbia.