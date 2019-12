Ashley Cole, protagonista in Premier, fallimento in Italia con la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trecentoottantacinque presenze in Premier League, con le maglie di Arsenal e Chelsea, e undici in Serie A con quella della Roma nella passata stagione. Ashley Cole è stato uno dei cardini di Gunners e Blues dal 1999 al 2014, riuscendo a imporsi nelle fila di due dei migliori club d'Inghilterra, ma non ha poi trovato fortuna nel nostro campionato tanto da finire fuori dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili da Rudi Garcia nella sua ultima stagione in Serie A. In totale il terzino inglese ha disputato 228 gare con l'Arsenal e 338 con il Chelsea, vincendo tre campionati inglesi, sette FA Cup, una Coppa di Lega, tre Comminity Shield, una Champions e una Europa League. Con la maglia giallorossa ha invece disputato 16 partite non trovando mai la via della rete. Il 27 gennaio 2016 ha poi iniziato la sua avventura negli Stati Uniti, in MLS, con la maglia dei Los Angeles Galaxy. In Nazionale può invece vantare ben 107 presenze il che lo rende, per il momento, il quinto giocatore ad aver vestito la maglia dei Tre Leoni. Oggi Cole compie 39 anni.

Sono nati oggi anche Geremi, Andrea Belotti, Martin Demichelis, Jorginho e Kylian Mbappe.