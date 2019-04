Dele Alli, l'altra stella del Tottenham: dai gol agli scandali extracampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bamidele Jermaine Alli, meglio noto come Dele Alli, è nato calcisticamente nell'MK Dons prima di passare, nel 2015, al Tottenham. E proprio con gli Spurs il centrocampista si è affermato, diventando uno dei calciatori più apprezzati (e richiesti) al mondo. Forza fisica, tecnica e una spiccata personalità lo hanno issato nell'Olimpo del calcio ed oggi la sua valutazione sfiora, o forse supera, i 100 milioni di euro. Proprio il suo carattere focoso ed egocentrico lo ha spesso portato a comportamenti non proprio ortodossi fuori dal campo, ma difficilmente Pochettino ha rinunciato alla sua classe nonostante i titoloni dei tabloid. Stessa cosa si può dire di Southgate, ct dell'Inghilterra che fin dalle sue prime gare lo ha eletto a colonna del nuovo corso. Nelle sue corde, oltre ad una ricercatissima duttilità, ha anche buoni inserimenti e un fiuto del gol non comune per uno che di professione non fa l'attaccante. Col Tottenham, in 171 presenze, ha segnato la bellezza di 53 gol. In carriera, con gli Spurs, non ha ancora vinto niente nonostante le ottime stagioni a livello individuale e di squadra. Oggi Dele Alli compie 23 anni.

Sono nati oggi anche Salvatore Di Somma, Ezio Sella, Peter Stoger, Walter Guglielmone, Hernan Barcos, Ivano Baldanzeddu, Thiago Alcantara, Cedric Bakambu e Florin Andone.